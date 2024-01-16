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Муром
Ротор
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
16 января, 21:33
24
Определен самый посещаемый клуб Восточной Европы – он из РПЛ
11 декабря 2023, 22:33
17
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
24 августа 2023, 10:10
3
Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»
24 августа 2023, 10:10
3
Судья матча «Муром» – 2DROTS получил травму – вышел 17-летний резервный
23 августа 2023, 21:25
1
Фонбет Кубок России. 2DROTS победили «Муром» (3:1) и пробились в следующий раунд
23 августа 2023, 20:58
2
Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ
17 июля 2019, 12:42
9
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
16 января, 21:33
24
Определен самый посещаемый клуб Восточной Европы – он из РПЛ
11 декабря 2023, 22:33
17
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг
26 апреля 2023, 12:49
2
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Последние матчи
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Муром
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа

Муром - Ротор - 16 июля 2023

Муром
16.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Ротор
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Статистика матча Муром - Ротор
2
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2
3
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