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Авангард
Чертаново
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
19 декабря 2023, 20:59
0
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
9 декабря 2023, 19:14
4
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
31 октября 2023, 23:38
11
«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
11 сентября 2023, 08:14
5
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
23 января 2021, 15:51
3
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
13 июля 2020, 15:10
4
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
1 июня 2020, 12:14
3
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева
30 мая 2020, 10:17
3
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
19 декабря 2023, 20:59
0
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
9 декабря 2023, 19:14
4
16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»
31 октября 2023, 23:38
11
«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»
11 сентября 2023, 08:14
5
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
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Последние матчи
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Авангард
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард

Авангард - Чертаново - 16 июля 2023

Авангард
16.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Авангард - Чертаново
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Россия
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