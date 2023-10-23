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Новости команд
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Родина-2
Форте
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
2 февраля, 16:44
2
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
16 января, 08:53
3
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге
16 января, 08:53
3
Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции
8 февраля 2023, 08:11
2
Товарищеский матч. «Урал» проиграл «Родине-2»
30 января 2023, 11:44
2
Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави
16 января 2023, 11:07
1
«Пари НН» купил голкипера из Второй лиги
2 февраля, 16:44
2
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
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Последние матчи
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Родина-2
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2

Родина-2 - Форте - 16 июля 2023

Родина-2
16.07.2023, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Форте
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Статистика матча Родина-2 - Форте
3
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3
0
Россия
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