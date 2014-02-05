Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Челябинск
Амкар-Пермь
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
8 февраля, 23:29
2
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
4 февраля, 11:59
0
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
22 ноября 2023, 18:46
2
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
12 октября 2023, 10:40
0
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
8 февраля, 23:29
2
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
В Челябинске избили судью из Камеруна
22 августа 2023, 17:44
6
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
15 февраля 2023, 20:44
1
Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча
8 апреля 2021, 15:24
3
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
4 февраля, 11:59
0
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
22 ноября 2023, 18:46
2
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
12 октября 2023, 10:40
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»
10 августа 2023, 12:49
8
Больше новостей
Последние матчи
Все
Челябинск
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2

Челябинск - Амкар-Пермь - 16 июля 2023

Челябинск
16.07.2023, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
Амкар-Пермь
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Челябинск - Амкар-Пермь
2
1
Желтые карточки
2
1
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+