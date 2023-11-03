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Экс-игрок сборной России нашел работу во Второй лиге
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Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
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30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
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Генич прокомментирует матч Второй лиги
5 августа 2022, 20:22
1
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
3 ноября 2023, 17:21
1
В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком
6 ноября 2022, 09:14
2
Матч «Динамо-2» в Костроме прервали из-за задымления
22 июля 2022, 19:56
1
Судьба «Динамо-2» решится по завершении первенства ПФЛ
5 декабря 2016, 12:16
1
Экс-игрок сборной России нашел работу во Второй лиге
29 января, 14:28
1
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
25 октября 2022, 00:29
3
Генич прокомментирует матч Второй лиги
5 августа 2022, 20:22
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Журналист Карпов – о задержании фанатов «Шинника»: «Около 100 человек стояли под холодным дождем по щиколотку в воде»
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Динамо-2 - Торпедо Вл - 29 июля 2023

Динамо-2
29.07.2023, суббота, 19:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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