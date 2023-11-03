Экс-игрок сборной России нашел работу во Второй лиге
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
Генич прокомментирует матч Второй лиги
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком
Матч «Динамо-2» в Костроме прервали из-за задымления
Судьба «Динамо-2» решится по завершении первенства ПФЛ
Экс-игрок сборной России нашел работу во Второй лиге
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
Генич прокомментирует матч Второй лиги
Журналист Карпов – о задержании фанатов «Шинника»: «Около 100 человек стояли под холодным дождем по щиколотку в воде»
Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами»