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6
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
8 ноября 2023, 14:12
0
Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги
18 апреля 2023, 11:49
5
«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
27 июля 2022, 16:08
6
Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП
1 ноября 2023, 10:49
0
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
12 октября 2023, 10:40
0
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Химик-Август
Уралец-ТС

Химик-Август - Уралец-ТС - 29 июля 2023

Химик-Август
29.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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