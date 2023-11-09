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2
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2
Карадениз стал главным тренером «Рубина-2»
7 июля 2023, 12:57
2
Карпин получил штраф за восьмое нарушение в сезоне
9 ноября 2023, 16:17
2
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Рубин-2 - Оренбург-2 - 29 июля 2023

Рубин-2
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Россия
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