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Акрон-2
Торпедо Миасс
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
2
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
2
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Торпедо Миасс
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Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга

Акрон-2 - Торпедо Миасс - 23 июля 2023

Акрон-2
23.07.2023, воскресенье, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
1 : 3
Матч завершен
Торпедо Миасс
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Россия
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