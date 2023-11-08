Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Химик-Август
Динамо Брл
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
8 ноября 2023, 14:12
0
Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги
18 апреля 2023, 11:49
5
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
17 августа 2022, 16:35
3
«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
27 июля 2022, 16:08
6
Кубок России. «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» на выезде
22 сентября 2021, 14:35
1
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
8 ноября 2023, 14:12
0
Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги
18 апреля 2023, 11:49
5
«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
27 июля 2022, 16:08
6
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
17 августа 2022, 16:35
3
Кубок России. «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» на выезде
22 сентября 2021, 14:35
1
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе
20 июля 2021, 19:26
5
Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках
15 апреля 2021, 17:54
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Химик-Август
Динамо Брл

Химик-Август - Динамо Брл - 23 июля 2023

Химик-Август
23.07.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Динамо Брл
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Химик-Август - Динамо Брл
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+