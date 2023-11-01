Динамо Брл

Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
Кубок России. «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» на выезде
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
Кубок России. «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» на выезде
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе
Три игрока барнаульского «Динамо» отстранены от футбола на шесть месяцев за причастность к игре на ставках
Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург