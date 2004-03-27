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Динамо - Ротор

27.03.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 3 тур Динамо - Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Динамо
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Динамо 2:3 Ротор
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Динамо
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Ротор
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Ротор 1:2 Динамо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Ротор
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:4 Динамо
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Динамо 2:1 Ротор
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:2 Динамо
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Ротор
6 тур
2 мая, суббота 00:00 Ротор 0:0 Динамо
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ротор
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Ротор 3:1 Динамо
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Ротор 0:1 Динамо
8 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ротор
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Динамо
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ротор
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Динамо 0:1 Ротор
14 тур
26 мая, четверг 00:00 Ротор 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Ротор 3:2 Динамо
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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