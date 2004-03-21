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Ротор - Крылья Советов

21.03.2004, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 2 тур Ротор - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ротор 1:0 Крылья Советов
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Ротор
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Ротор 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
25 тур
22 сентября, суббота 00:00 Ротор 3:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ротор
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Ротор
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Крылья Советов
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Ротор
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ротор 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Ротор
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Ротор
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Ротор 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:3 Ротор
3 тур
15 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Ротор 5:0 Крылья Советов
15 тур
1 июня, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Ротор
Чемпионат России 1993
32 тур
16 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Ротор
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ротор 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ротор 3:0 Крылья Советов
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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