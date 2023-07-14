«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»