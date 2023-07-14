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13
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»
8 сентября 2015, 16:12
7
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
14 июля 2023, 22:20
1
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
6 апреля 2019, 16:16
3
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
11 сентября 2018, 12:14
13
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
5 июля 2021, 14:59
1
Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»
8 сентября 2015, 16:12
7
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Квант - Арсенал-2 - 29 июля 2023

Квант
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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