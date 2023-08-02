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«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
5 июня 2022, 21:20
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В 2DROTS назвали цель клуба в Fonbet Кубке России
2 августа 2023, 21:47
1
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
13 ноября 2022, 13:06
3
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
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26 сентября 2018, 14:53
8
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
18 июня 2022, 22:00
8
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
6 июня 2022, 12:32
5
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
5 июня 2022, 21:20
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Сахалин - Строгино - 29 июля 2023

Сахалин
29.07.2023, суббота, 09:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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