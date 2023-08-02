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В 2DROTS назвали цель клуба в Fonbet Кубке России
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«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
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