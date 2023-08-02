В 2DROTS назвали цель клуба в Fonbet Кубке России

«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле

«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода

Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»