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Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Отец Фомина покинул «Динамо» Вл
31 мая 2023, 10:46
1
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
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3
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
22 июля 2022, 23:27
2
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
27 марта 2022, 18:17
1
Расписание 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
23 октября 2023, 19:25
0
Определились пары соперников в шестом раунде Пути регионов Кубка России
20 октября 2023, 12:48
0
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
19 октября 2023, 22:13
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
29 сентября 2023, 13:59
2
Отец Фомина покинул «Динамо» Вл
31 мая 2023, 10:46
1
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Пересвет
Динамо Вл

Пересвет - Динамо Вл - 29 июля 2023

Пересвет
29.07.2023, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
1 : 3
Матч завершен
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