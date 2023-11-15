Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Композит
Рязань
«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
15 ноября 2023, 21:41
1
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
31 июля 2022, 17:54
6
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме
14 февраля 2021, 17:37
6
ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»
30 августа 2020, 00:56
3
«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
15 ноября 2023, 21:41
1
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
31 июля 2022, 17:54
6
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме
14 февраля 2021, 17:37
6
ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»
30 августа 2020, 00:56
3
Сентюрин покинул «Рязань». Им интересуется ЦСКА
4 июня 2020, 08:18
16
Больше новостей
Последние матчи
Все
Композит
Рязань

Композит - Рязань - 29 июля 2023

Композит
29.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Рязань
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Композит - Рязань
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+