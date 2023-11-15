«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд

Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»

«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке

Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме

ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»