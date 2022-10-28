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«Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко
28 октября 2022, 22:46
4
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
13 сентября 2022, 18:04
2
Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы
27 июня 2022, 20:16
5
Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег
26 марта 2018, 21:00
16
ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей
8 сентября 2017, 21:44
10
«Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко
28 октября 2022, 22:46
4
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
13 сентября 2022, 18:04
2
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
13 сентября 2022, 18:04
2
Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы
27 июня 2022, 20:16
5
Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег
26 марта 2018, 21:00
16
ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей
8 сентября 2017, 21:44
10
Алферов проведет сбор со «Спартаком»
9 января 2017, 14:31
9
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Космос - Зенит - 23 июля 2023

Космос
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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