«Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы
Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег
ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей
«Почему мне кто-то должен затыкать рот? На поле все равны». Игрок «Космоса» рассказал о конфликте с Павлюченко
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит»
Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы
Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег
ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей
Алферов проведет сбор со «Спартаком»