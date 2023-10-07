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Калуга
СКА-Хабаровск-2
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
7 октября 2023, 19:40
2
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
7 октября 2023, 19:40
2
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
4 августа 2022, 13:36
1
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
22 октября 2021, 14:57
2
Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»
21 марта 2018, 15:37
51
Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей
24 августа 2016, 19:52
6
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
28 апреля 2023, 13:40
15
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
28 апреля 2023, 07:42
3
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
27 апреля 2023, 10:10
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
26 апреля 2023, 18:55
1
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
26 апреля 2023, 17:09
3
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02.03.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга

Калуга - СКА-Хабаровск-2 - 22 июля 2023

Калуга
22.07.2023, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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СКА-Хабаровск-2
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