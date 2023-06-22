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Широков: «Не представляю в своей команде такого футболиста, как Промес»
3 марта, 23:12
46
Широков – о Кононове: «Таких не знаю»
28 февраля, 13:58
6
Широков признал ошибку с назначением Кононова в «Леон Сатурн»
27 февраля, 16:47
2
Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
8 января, 23:06
1
Дюрица рассказал, почему не перешел в «Зенит»
8 января, 20:38
5
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Леон Сатурн - Коломна - 22 июля 2023

Леон Сатурн
22.07.2023, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
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