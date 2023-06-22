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Широков – о Кононове: «Таких не знаю»
Широков признал ошибку с назначением Кононова в «Леон Сатурн»
Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
Дюрица рассказал, почему не перешел в «Зенит»
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