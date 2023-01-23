Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
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Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»