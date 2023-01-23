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Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
16 февраля, 17:34
3
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
23 января 2023, 10:10
1
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
9 октября 2022, 00:24
1
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
6 октября 2022, 13:35
2
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
18 июня 2022, 22:00
8
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
18 июня 2022, 22:00
8
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
6 июня 2022, 12:32
5
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
5 июня 2022, 21:20
17
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
23 мая 2022, 21:38
5
«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова
11 декабря 2021, 14:53
2
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
16 февраля, 17:34
3
Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»
23 января 2023, 10:10
1
Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
9 октября 2022, 00:24
1
Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»
6 октября 2022, 13:35
2
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Строгино
Спартак Т

Строгино - Спартак Т - 22 июля 2023

Строгино
22.07.2023, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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