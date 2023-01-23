«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода

Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы

Рыжиков прояснил свое будущее в тамбовском «Спартаке»

«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода

Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»

«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына

РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам