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Динамо - ЦСКА

20.03.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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