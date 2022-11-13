«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме
ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»
Сентюрин покинул «Рязань». Им интересуется ЦСКА
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»