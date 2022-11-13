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«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
13 ноября 2022, 13:06
3
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
31 июля 2022, 17:54
6
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
22 июля 2022, 23:27
2
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
27 марта 2022, 18:17
1
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
31 июля 2022, 17:54
6
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме
14 февраля 2021, 17:37
6
ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»
30 августа 2020, 00:56
3
Сентюрин покинул «Рязань». Им интересуется ЦСКА
4 июня 2020, 08:18
16
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
13 ноября 2022, 13:06
3
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
22 июля 2022, 23:27
2
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
27 марта 2022, 18:17
1
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Рязань - Пересвет - 21 июля 2023

Рязань
21.07.2023, пятница, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
5 : 2
Матч завершен
Пересвет
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