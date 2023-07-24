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Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
24 июля 2023, 11:33
3
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 21:50
14
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
17 июля 2023, 11:00
1
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 10:20
1
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
17 июля 2023, 07:38
4
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Дружба
Рубин Я

Дружба - Рубин Я - 29 июля 2023

Дружба
29.07.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Россия
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