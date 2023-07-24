Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
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Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил «Дружбу»
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге