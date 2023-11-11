Динамо Ставрополь

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Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился