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30 сентября 2020, 21:25
1
Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
11 ноября 2023, 15:41
1
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
24 июля 2023, 11:33
3
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
18 июля 2023, 17:05
1
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 21:50
14
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
17 июля 2023, 12:28
7
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Динамо Ставрополь - Севастополь - 23 июля 2023

Динамо Ставрополь
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
Севастополь
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Россия
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