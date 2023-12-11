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Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
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«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
25 февраля, 17:08
1
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
11 декабря 2023, 11:54
1
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
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Спартак-Нальчик

Легион - Спартак-Нальчик - 23 июля 2023

Легион
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Спартак-Нальчик
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