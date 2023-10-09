РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды

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Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря

Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты

Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды