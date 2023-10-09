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Машук-КМВ
Астрахань
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
9 октября 2023, 20:50
0
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
9 октября 2023, 20:50
0
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Последние матчи
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Машук-КМВ
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга

Машук-КМВ - Астрахань - 23 июля 2023

Машук-КМВ
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
Астрахань
Матч
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Статистика матча Машук-КМВ - Астрахань
Россия
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