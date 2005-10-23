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Алания - Локомотив

23.10.2005, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Алания - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
12 тур
18 июня, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
12 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Алания
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Алания 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
25 сентября, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Алания
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Алания 3:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
6 ноября, среда 00:00 Алания 1:1 Локомотив
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Локомотив
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Алания
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Алания 0:0 Локомотив
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 0:2 Локомотив
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Алания
Чемпионат России 1998
27 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:2 Локомотив
12 тур
17 июня, среда 00:00 Локомотив 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Алания
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Алания 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
29 тур
29 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Алания
12 тур
15 мая, среда 00:00 Алания 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Алания
8 тур
24 мая, среда 00:00 Алания 0:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Алания 1:1 Локомотив
9 тур
27 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Локомотив
12 тур
17 мая, понедельник 00:00 Локомотив 0:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 11 тур
29 июня, понедельник 00:00 Алания 0:0 Локомотив
Первый этап, 4 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 0:3 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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