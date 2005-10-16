Введите ваш ник на сайте

Алания - Динамо

16.10.2005, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 26 тур Алания - Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
12 тур
19 мая, среда 00:00 Алания 4:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Динамо 0:1 Алания
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Алания 1:2 Динамо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Алания 3:3 Динамо
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Алания
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Динамо 4:2 Алания
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Алания 5:1 Динамо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Алания
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Алания 2:2 Динамо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Алания 0:1 Динамо
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
21 тур
20 июля, суббота 00:00 Алания 4:2 Динамо
4 тур
24 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Алания
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Алания 2:0 Динамо
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Алания
Чемпионат России 1994
21 тур
26 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Алания
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 Динамо
4 тур
27 марта, суббота 00:00 Динамо 2:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Динамо 3:1 Алания
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Алания 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
...
  • Читайте нас: 