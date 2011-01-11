Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов

Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку

Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»

«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров

Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов

Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку

Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»

«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров

Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России

В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива

Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала