«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
Локация на берегу Кольского залива, где состоится кубковый матч 2DROTS