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Динамо Киров
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
11 января, 19:39
11
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
10 января, 18:33
6
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
14 декабря 2023, 13:23
6
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
17 ноября 2023, 00:11
4
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
10 ноября 2023, 18:00
1
«Спартак-2» создадут на базе существующего клуба Второй лиги, тренером будет Комбаров
11 января, 19:39
11
Комбаров сообщил, когда прояснится ситуация с его возвращением в «Спартак»
10 января, 18:33
6
«Спартак» работает над возвращением Комбарова
14 декабря 2023, 13:23
6
Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
17 ноября 2023, 00:11
4
Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов
10 ноября 2023, 18:00
1
Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
4 сентября 2023, 17:17
3
В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
4 сентября 2023, 16:58
22
2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
4 сентября 2023, 16:50
5
Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
4 сентября 2023, 15:58
10
Локация на берегу Кольского залива, где состоится кубковый матч 2DROTS
2 сентября 2023, 17:43
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Динамо Киров

Звезда - Динамо Киров - 29 июля 2023

Звезда
29.07.2023, суббота, 14:15
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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