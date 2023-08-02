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Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года
2 августа 2023, 18:53
2
Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды
2 августа 2023, 18:30
3
Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле
9 апреля 2023, 11:40
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Динамо Вг

Тверь - Динамо Вг - 29 июля 2023

Тверь
29.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
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