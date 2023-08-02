Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле

Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче

Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года

В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче

Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге

КДК дисквалифицировал игроков «Факела» и «Твери» на два матча за оскорбления судей