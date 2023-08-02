Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года
Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге
КДК дисквалифицировал игроков «Факела» и «Твери» на два матча за оскорбления судей
Игрок «Твери» извинился перед судьей за слова про детей без яиц
Рэпер T-Killah дебютировал в профессиональном футболе в 34 года
Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды
Во Второй лиге игрок удалился спустя минуту после выхода на поле