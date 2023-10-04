Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму

Определен самый загруженный российский стадион в этом сезоне

Есипов покинул «Знамя Труда». Команда идет на последнем месте

«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову