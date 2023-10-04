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17 июня 2022, 10:48
6
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
4 октября 2023, 07:58
0
Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
31 марта 2023, 13:21
2
Определен самый загруженный российский стадион в этом сезоне
11 декабря 2022, 15:08
1
Есипов покинул «Знамя Труда». Команда идет на последнем месте
26 октября 2022, 19:47
1
«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову
17 июня 2022, 10:48
6
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Балтика-БФУ

Знамя Труда - Балтика-БФУ - 29 июля 2023

Знамя Труда
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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