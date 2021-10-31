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«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2
31 октября 2021, 16:43
4
«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»
10 сентября 2021, 20:56
2
Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»
11 августа 2021, 12:41
5
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
5 августа 2020, 23:48
2
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
26 сентября 2018, 19:21
9
«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2
31 октября 2021, 16:43
4
«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»
10 сентября 2021, 20:56
2
Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»
11 августа 2021, 12:41
5
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
5 августа 2020, 23:48
2
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
26 сентября 2018, 19:21
9
«Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия»
26 сентября 2018, 15:11
8
Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России
26 сентября 2018, 14:21
9
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
22 августа 2018, 22:42
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Луки-Энергия

Енисей-М - Луки-Энергия - 29 июля 2023

Енисей-М
29.07.2023, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Россия
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