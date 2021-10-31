Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала

Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус

Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»

«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»

«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2

Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»

«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»

«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2

Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус

Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала

«Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия»

Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России