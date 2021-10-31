«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2
«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»
Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2
«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»
Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
«Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия»
Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ