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Ростов - Алания

02.10.2005, Воскресенье, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов - Алания
Россия. Премьер-лига 2005
10 тур
28 мая, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Алания
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Алания 1:0 Ростов
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Ростов 3:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 Алания
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Алания 2:1 Ростов
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Алания 3:0 Ростов
14 тур
24 июня, воскресенье 00:00 Ростов 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 Ростов
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Ростов 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
18 тур
28 сентября, вторник 00:00 Ростов 4:2 Алания
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ростов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ростов 1:0 Алания
15 тур
1 июля, среда 00:00 Алания 0:1 Ростов
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 Алания 3:2 Ростов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:2 Алания
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Алания
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Алания 4:1 Ростов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Ростов 3:3 Алания
14 тур
9 июня, среда 00:00 Алания 3:0 Ростов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ростов
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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