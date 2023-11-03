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Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым после закрытия трансферного окна
23 февраля, 08:59
5
Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
22 февраля, 17:07
8
Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому
19 февраля, 09:21
2
Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2»
18 февраля, 10:03
8
Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита»
16 февраля, 20:01
9
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Иркутск - Зенит-2 - 29 июля 2023

Иркутск
29.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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