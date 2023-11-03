Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым после закрытия трансферного окна
Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому
Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2»
Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита»
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым после закрытия трансферного окна
Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому
Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2»
Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита»