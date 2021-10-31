«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2

«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»

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