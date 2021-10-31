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9
Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым после закрытия трансферного окна
23 февраля, 08:59
5
Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
22 февраля, 17:07
8
Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому
19 февраля, 09:21
2
Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2»
18 февраля, 10:03
8
Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита»
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Зенит-2 - Енисей-М - 22 июля 2023

Зенит-2
22.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
7 : 0
Матч завершен
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Россия
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