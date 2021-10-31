Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым после закрытия трансферного окна
Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому
Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2»
Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита»
Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым после закрытия трансферного окна
Стала известна причина, по которой «Зенит» отзаявил Марио Фернандеса
Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому
Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2»
Реакция Кругового на отзаявку из «Зенита»
«Шинник» Евсеева проиграл «Енисею-2» и прервал 15-матчевую победную серию в ФНЛ-2
«Шинник» Евсеева победил седьмой раз подряд, обыграв «Енисей-2»
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