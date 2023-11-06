Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
«Шинник» Евсеева победил девятый раз подряд
«Анжи» отдал двух футболистов в аренду в ПФЛ
«Амкар» подписал контракт с Джикией
Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
Локация на берегу Кольского залива, где состоится кубковый матч 2DROTS