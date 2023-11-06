Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы

Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России

В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды

2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива