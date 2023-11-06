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Динамо Киров
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
6 ноября 2023, 12:53
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Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
4 сентября 2023, 17:17
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В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
4 сентября 2023, 16:58
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2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
4 сентября 2023, 16:50
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Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
4 сентября 2023, 15:58
10
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
6 ноября 2023, 12:53
0
«Шинник» Евсеева победил девятый раз подряд
19 сентября 2021, 22:00
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«Анжи» отдал двух футболистов в аренду в ПФЛ
20 июля 2015, 16:48
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«Амкар» подписал контракт с Джикией
10 июля 2015, 09:04
5
Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
4 сентября 2023, 17:17
3
В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
4 сентября 2023, 16:58
22
2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
4 сентября 2023, 16:50
5
Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
4 сентября 2023, 15:58
10
Локация на берегу Кольского залива, где состоится кубковый матч 2DROTS
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К

Химик - Динамо Киров - 22 июля 2023

Химик
22.07.2023, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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