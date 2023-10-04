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Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
4 октября 2023, 07:58
0
Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
31 марта 2023, 13:21
2
Определен самый загруженный российский стадион в этом сезоне
11 декабря 2022, 15:08
1
Есипов покинул «Знамя Труда». Команда идет на последнем месте
26 октября 2022, 19:47
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Торпедо Вл
Знамя Труда

Торпедо Вл - Знамя Труда - 22 июля 2023

Торпедо Вл
22.07.2023, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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