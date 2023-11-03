Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком
Матч «Динамо-2» в Костроме прервали из-за задымления
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
«Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия»
Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком
Матч «Динамо-2» в Костроме прервали из-за задымления
Судьба «Динамо-2» решится по завершении первенства ПФЛ