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Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
26 сентября 2018, 19:21
9
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
5 августа 2020, 23:48
2
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
26 сентября 2018, 19:21
9
«Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия»
26 сентября 2018, 15:11
8
Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России
26 сентября 2018, 14:21
9
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
22 августа 2018, 22:42
37
Фанаты и игроки «Иркутска» очистили поле от снега перед матчем Второй лиги – их поблагодарили пиццей и чаем
3 ноября 2023, 17:21
1
В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком
6 ноября 2022, 09:14
2
Матч «Динамо-2» в Костроме прервали из-за задымления
22 июля 2022, 19:56
1
Судьба «Динамо-2» решится по завершении первенства ПФЛ
5 декабря 2016, 12:16
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Луки-Энергия - Динамо-2 - 22 июля 2023

Луки-Энергия
22.07.2023, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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