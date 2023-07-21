Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Динамо СПб
Родина-М
РФС показал календарь Пути регионов Fonbet Кубка России
21 июля 2023, 14:55
1
2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» узнали соперников в Fonbet Кубке России
17 июля 2023, 15:47
2
Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»
17 июля 2023, 08:45
2
Товарищеский матч. «Зенит» в дерби разгромил «Динамо» (4:0) благодаря хет-трику Ерохина
10 июля 2023, 22:36
6
Вратарь «Медиалиги» повторил знаменитый жест Эмилиано Мартинеса
2 июля 2023, 22:15
1
Товарищеский матч. «Зенит» в дерби разгромил «Динамо» (4:0) благодаря хет-трику Ерохина
10 июля 2023, 22:36
6
РФС показал календарь Пути регионов Fonbet Кубка России
21 июля 2023, 14:55
1
2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» узнали соперников в Fonbet Кубке России
17 июля 2023, 15:47
2
Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»
17 июля 2023, 08:45
2
Вратарь «Медиалиги» повторил знаменитый жест Эмилиано Мартинеса
2 июля 2023, 22:15
1
Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол»
26 июня 2023, 08:30
11
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Родина-М

Динамо СПб - Родина-М - 23 июля 2023

Динамо СПб
23.07.2023, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Родина-М
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо СПб - Родина-М
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+