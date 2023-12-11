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25 февраля, 17:08
1
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
11 декабря 2023, 11:54
1
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
12 апреля 2023, 13:37
4
«Благодаря вам матч состоится»: фанаты клуба Второй лиги спасли игру от отмены
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Спартак-Нальчик - Алания-2 - 16 июля 2023

Спартак-Нальчик
16.07.2023, воскресенье, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Алания-2
Матч
Протокол
Статистика
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Статистика матча Спартак-Нальчик - Алания-2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Россия
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