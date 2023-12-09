Кубань Холдинг

Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги

В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе

Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО

Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»