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Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»
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13 ноября 2020, 23:23
4
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
9 декабря 2023, 19:08
0
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
22 сентября 2023, 20:59
1
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
19 июля 2023, 20:19
3
Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»
13 ноября 2020, 23:23
4
Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»
18 декабря 2020, 22:45
2
Бояринцев и Колыванов – лучшие тренеры августа в ПФЛ
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Дружба

Кубань Холдинг - Дружба - 16 июля 2023

Кубань Холдинг
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
Дружба
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Россия
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