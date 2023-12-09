Кубань Холдинг

Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»
Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»
Еще трех судей пожизненно отстранили за получение взятки от «Чайки»
Бояринцев и Колыванов – лучшие тренеры августа в ПФЛ
Денис Попов: «Спартак» в этом году обновился удачно – и команда заиграла»
Денис Попов: «Если бы Гинер руководил «Зенитом», то мог бы выиграть с ним Лигу чемпионов»
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил «Дружбу»