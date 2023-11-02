Динамо (мол)

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3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»