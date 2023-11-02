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Спартак М (мол)
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
19 мая 2020, 23:16
1
«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ
13 мая 2020, 16:15
2
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
28 апреля 2021, 19:46
10
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Спартак М (мол)

Динамо (мол) - Спартак М (мол) - 07 июля 2023

Динамо (мол)
07.07.2023, пятница, 19:00
Россия. МФЛ, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
Спартак М (мол)
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Статистика матча Динамо (мол) - Спартак М (мол)
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Россия
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