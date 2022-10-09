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РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
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1
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1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
28 июля 2019, 13:37
1
РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
9 октября 2022, 18:25
12
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Ростов (мол) - Нижний Новгород (мол) - 07 июля 2023

Ростов (мол)
07.07.2023, пятница, 19:00
Россия. МФЛ, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Нижний Новгород (мол)
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Статистика матча Ростов (мол) - Нижний Новгород (мол)
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