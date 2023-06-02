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5
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
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Зенит (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева

Зенит (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева - 07 июля 2023

Зенит (мол)
07.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 1 тур
5 : 2
Матч завершен
Акрон - Академия им. Коноплева
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Россия
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