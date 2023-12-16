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7
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
7 декабря 2021, 14:49
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
24 ноября 2023, 16:51
0
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
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Локомотив (мол)

Мастер-Сатурн - Локомотив (мол) - 07 июля 2023

Мастер-Сатурн
07.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 1 тур
0 : 3
Матч завершен
Локомотив (мол)
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Россия
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