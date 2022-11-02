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Сочи (мол)
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
3
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
1
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
3
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
1
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
14 февраля 2020, 17:49
14
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
7
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Сочи (мол)

Ахмат (мол) - Сочи (мол) - 07 июля 2023

Ахмат (мол)
07.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 1 тур
0 : 5
Матч завершен
Сочи (мол)
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Статистика матча Ахмат (мол) - Сочи (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
Россия
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