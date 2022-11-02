Ахмат (мол)

Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»