Ахмат (мол)

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»