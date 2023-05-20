Краснодар (мол)

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Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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