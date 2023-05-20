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Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
7 апреля 2022, 23:20
6
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
7 апреля 2022, 23:20
6
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
28 февраля 2020, 16:03
2
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
24 августа 2018, 17:24
2
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
19 августа 2018, 14:13
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
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Краснодар (мол) - Урал (мол) - 07 июля 2023

Краснодар (мол)
07.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Урал (мол)
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Статистика матча Краснодар (мол) - Урал (мол)
Россия
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