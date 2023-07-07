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Россия. МФЛ
Факел (мол) - Балтика (мол)
Факел (мол) - Балтика (мол) - 07 июля 2023
Факел (мол)
07.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Факел (мол) - Балтика (мол)
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