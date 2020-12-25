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Оренбург (мол)
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
26 августа 2018, 09:59
1
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
26 августа 2018, 09:59
1
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
17 августа 2018, 18:59
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
4 августа 2018, 13:59
1
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
20 мая 2017, 16:05
1
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Чертаново (мол) - Оренбург (мол) - 07 июля 2023

Чертаново (мол)
07.07.2023, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, 1 тур
5 : 1
Матч завершен
Оренбург (мол)
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Статистика матча Чертаново (мол) - Оренбург (мол)
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
Россия
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