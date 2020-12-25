Чертаново (мол)

Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»