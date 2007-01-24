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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)

Маккаби - Динамо

24.01.2007, Среда, 19:45 мск Кубок Первого Канала, 1 тур Маккаби - Динамо
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